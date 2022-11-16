Колокольцев заявил о создании органов внутренних дел в новых регионах

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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев

В Донецкой и Луганской народных республиках планируется создать региональные министерства внутренних дел, а в Херсонской и Запорожской областях — главные управления, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев во время парламентского часа в Совете Федерации. Он добавил, что в регионах также откроют 100 территориальных органов районного звена, передает РИА Новости.

Планируется создать два министерства внутренних дел в Донецкой и Луганской народных республиках и два главных управления внутренних дел — в Херсонской и Запорожской областях, а также около 100 территориальных органов, — сказал Колокольцев.

При этом, как сообщил министр, особенно важна для МВД РФ работа в Крыму и Севастополе, так как от руководства Украины можно ожидать чего угодно.

Ранее Колокольцев заявил, что МВД России предстоит набрать 42 тысячи сотрудников для работы на новых территориях РФ к 2026 году. По его словам, сейчас приоритетной задачей является создание условий для надлежащего функционирования правоохранительных органов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Из данных портала SuperJob следует, что в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях открыто более двух тысяч вакансий. Больше всего объявлений в октябре разместили Центр занятости населения новых территорий и Республиканский центр занятости ЛНР. Выяснилось, что самыми востребованными являются медики, продавцы, педагоги, а также инженерно-технические работники.