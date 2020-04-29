Количество «Стрижей» между Москвой и Нижним Новгородом сократят до одного

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РЖД с 1 и 2 мая временно приостанавливают курсирование трёх пар скоростных поездов «Стриж» между Москвой и Нижним Новгородом.

В связи со снижением пассажиропотока с 1 мая временно отменяется курсирование скоростного поезда «Стриж» №710 сообщением Москва — Нижний Новгород, — говорится в сообщении Горьковской железной дороги.

Со 2 мая отменяются ещё два поезда этого направления: №702/703 и №708/709, а также №701 сообщением Нижний Новгород — Москва.

Ранее уже был отменён «Стриж» №706/707. Таким образом, курсировать между городами будет только «Стриж» №704/705 отправлением из Москвы в 11:00, а из Нижнего Новгорода — в 16:00.

Как писал NEWS.ru, Российские железные дороги отменили уже 76 поездов дальнего следования, которые были назначены на летний сезон. Также отменяются 53 дополнительных поезда, назначавшихся на майские праздники.

Проездные документы на поезда в условиях эпидемии коронавируса оформляются теперь с учётом социальной дистанции по новой схеме рассадки. В купе размещают не более двух пассажиров, в плацкартных вагонах — не более трёх в каждом отсеке. При оформлении билетов в сидячие вагоны схема рассадки зависит от конфигурации. В двухместном ряду пассажиру предлагают место у окна, а в трёхместном одного сажают у окна, а другого — у прохода.