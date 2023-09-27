Китаянка попыталась вывезти из РФ дорогой минерал и попалась таможенникам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Гражданка Китая попыталась вывезти из России через пункт пропуска в Забайкальске похожий на нефрит минерал, сообщили в пресс-службе Читинской таможни. Вес камня составлял 5,6 кг.

Минеральный камень серо-зеленого цвета (предположительно, нефрит) весом 5,6 кг обнаружили читинские таможенники под одеждой у гражданки КНР, которая следовала из России в Китай через пункт пропуска «Забайкальск», — сказано в заявлении.

Женщина завернула природный минерал в полотенце и примотала к телу скотчем. Перед началом контроля таможенники заметили, что китаянка нервничала, а ее куртка неестественно топорщилась.

Сейчас камень находится на экспертизе. По результатам проверки будет принято решение о процессуальных действиях в отношении нарушительницы.

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