Китаец сбежал из колонии-поселения в российском регионе В Приморье разыскивают сбежавшего из колонии-поселения гражданина КНР

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Осужденный в России гражданин Китая сбежал из колонии-поселения в Приморском крае, сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН. В ведомстве заявили, что его разыскивают и попросили оказать содействие в поимке мужчины.

ГУФСИН России по Приморскому краю просит оказать содействие по поиску осужденного, совершившего побег из колонии-поселения, <…> принимает усиленные меры по розыску гражданина Китая, отбывавшего наказание в КП-26 в поселке Приморский Хасанского района, — говорится в сообщении.

По данным ГУФСИН, беглец одет в черную куртку с капюшоном, спортивные штаны и кроссовки. На опубликованном фото видно, что рост мужчины около 180 см. Как пояснили в ведомстве, осужденные в колониях-поселениях содержатся без охраны, но под надзором. Они могут свободно передвигаться по территории и даже покидать ее с разрешения администрации.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что иностранец получил срок за незаконное пересечение границы России. Теперь за побег ему может грозить дополнительное наказание — окончательное решение примет суд.

Ранее в Петербурге за поножовщину был задержан гражданин Азербайджана. 45-летний иностранец находился в розыске в связи с побегом из воинской части.