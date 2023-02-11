Киев скопил огромную группировку войск в Запорожской области Рогов: Киев скопил 20-тысячную группировку в Запорожской области

Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Вооруженные силы Украины скопили 20-тысячную группировку на подконтрольной ей части Запорожской области, рассказал РИА Новости председатель местного движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Он добавил, что украинская армия также увеличивает число военной техники и боеприпасов. Рогов подчеркнул, что планы противника известны, поэтому важно действовать на упреждение.

По нашим оценкам, вдоль линии боевого соприкосновения в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области скопилось 20-тысячная группировка противника, но этого им будет недостаточно для организации полномасштабного наступления, — заявил Рогов.

В администрации Запорожской области ранее также сообщили об одном пострадавшем в результате обстрела, которому подвергся Мелитополь. Удары по городу нанесли в ночь на 11 февраля, сработала система ПВО. По словам Рогова, осколки одной из ракет упали на два дома около железнодорожного вокзала.

Ранее российские военные в ходе артиллерийской дуэли под Авдеевкой ликвидировали минометный расчет Вооруженных сил Украины. Бой произошел в ночь на 8 февраля. Российские военные для поражения минометного расчета задействовали разведку и систему контрбатарейной борьбы. Противник был уничтожен с использованием ствольной артиллерии и минометов.