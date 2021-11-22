Казанский таксист опроверг резкий рост стоимости поездок из-за QR-кодов

Казанский таксист в разговоре с NEWS.ru на условиях анонимности опроверг резкий рост стоимости поездок 22 ноября, когда в Татарстане официально ввели систему QR-кодов в общественном транспорте. Собеседник отметил, что критического повышения цен, по его мнению, не было и, «по большому счёту, получился обычный понедельник, если судить по утру».

Непонятно, почему СМИ так раздувают. Кто-то, где-то заскринил необычно высокий ценник и понеслась, хотя там же через несколько минут цена упала на 30%. Как обычно, большой стихийный спрос с 7 до 8 часов утра, потом на спад идёт. Может кто-то заработает на 20-30% больше и всё. Никакого кратного увеличения заработка не будет. Такси это очень конкурентная среда, это надо понимать, — подчеркнул спикер.

Соцсети

Водитель добавил, что никто из его пассажиров не жаловался на введение QR-кодов в общественном транспорте. Он отметил, что заказов «больше, но не намного».

Нет, не будут вводить [QR-коды в такси Татарстана], если мозг у кого-то там есть. В прошлом году в Москве вводили, ничего хорошего не получилось, — подытожил таксист.

Стоимость поездки в казанском такси утром 22 ноября, с 08:00 до 09:00, увеличилась примерно в два раза, рассказала NEWS.ru жительница столицы Татарстана Елена. Она отметила, что поездка от Московского района до микрорайона Юдино обошлась ей в 500 рублей вместо прежних 250 рублей. Информация о резком росте стоимости поездки в такси появилась в СМИ после введения системы QR-кодов в общественном транспорте Татарстана.

Из общественного транспорта в Казани утром высадили более 500 пассажиров, которые не смогли предоставить QR-коды, сообщает пресс-служба предприятия «Метроэлектротранс». Система действует на пассажирских перевозках в регионе с понедельника, 22 ноября. QR-коды необходимо предоставлять на городском, пригородном и межмуниципальном общественном транспорте, включая метро.

По данным Telegram-канала Readovka, у некоторых кондукторов не работает система считывания кодов. На вход в общественный транспорт образовались очереди.

Ранее сообщалось, что Татарстан стал первым регионом России, который ввёл систему QR-кодов в общественном транспорте. Цифровое подтверждение вакцинации от коронавируса или перенесённого заболевания спрашивают не только на входе в транспорт, но и в билетных кассах. QR-контролёров в регионе набирали с 16 ноября. По словам властей, система может быть отменена в случае улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.