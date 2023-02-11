Власти Калининграда обратились к военным после жалоб мобилизованных

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Власти Калининградской области увидели обращение мобилизованных к губернатору региона Антону Алиханову и попросили командование разобраться в ситуации, сообщил РБК его пресс-секретарь Дмитрий Лысков. Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчины в камуфляже и балаклавах представились мобилизованными из Калининградской области и сообщили, что их без оформления военных билетов «передали полностью в распоряжение ДНР» и «переименовали в пехоту». По словам одного из них, бойцы не отказываются от выполнения задач, но не подготовлены к штурму и уже понесли потери. Минобороны России пока не комментировало эту информацию.

В своем обращении к Алиханову они попросили главу региона «принять какие-то действия».

Мы, безусловно, как правительство региона, в курсе ситуации и уже обратились к командованию с просьбой в этом вопросе разобраться, — сообщил Лысков.

Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил, что готовит подробное обращение к Минобороны РФ после жалоб мобилизованных из республики на издевательства в ДНР. Мобилизованные тувинцы записали видео, на котором сообщили об агрессивном поведении со стороны лиц, представившихся военными Народной милиции ДНР. Ховалыг обсудил ситуацию с премьером ДНР Виталием Хоценко и поручил вице-премьеру Тувы Айдыну Чюдюку установить точное число и состав группы бойцов.