Кадыров раскритиковал чиновников, не подписанных на канал «Грозный»

https://static.news.ru/photo/96070c36-c839-11ea-9c6e-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «опасными людьми» чиновников, имеющих свои страницы в Instagram, но не подписанных на аккаунт телеканала «Грозный».

Об этом он заявил 16 июля, выступая в селе Хой Веденского района, сообщает Znak.com.

Я не понимаю, если у человека есть страница в Instagram, как он может не подписаться на канал ЧГТРК «Грозный». Вся информация находится там, — возмутился он.

По словам Кадырова, если госслужащий не интересуется ситуацией на своей родине, о том какие принимаются решения, какие происходят изменения, то он — не работник. Если ему нет до этого дела, то «его нельзя назвать товарищем на нашем пути».

Если он в соцсетях и не подписан на канал «Грозный» в YouTube, ВКонтакте, в других социальных сетях, то это опасный для нас человек, — подытожил Кадыров.

Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» была основана в 2003 году, позднее Кадыров заявил о придании организации государственного статуса. Телеканал известен тем, что регулярно публикует извинения чеченцев, которых от них требует глава республики.

Как писал ранее NEWS.ru, чеченский блогер Зелимхан Зелимханов избил московского блогера Святослава Коваленко и извинился после вмешательства Кадырова. Инцидент произошёл в начале июля, когда житель столицы в одном из своих видео на YouTube написал, что не уважает Зелимханова. В ответ чеченец назначил встречу в московском районе Митино. Он привёл на неё четверых друзей, и они избили Коваленко. Видео драки было опубликовано на YouTube, после чего им заинтересовались полицейские. Нападавший попросил своего друга Умара в ответ написать заявление на Коваленко за разжигание межнациональной розни. Инцидент заметил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться с произошедшим.