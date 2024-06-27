Кадыров пригрозил родственникам террористов кровной местью Кадыров заявил о необходимости кровной мести семьям террористов

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью после атаки на Дагестан. По его словам, за подобные проступки нужно наказывать весь род, поскольку это значит, что отец не справился с воспитанием детей. Видео с заявлением политика опубликовано в его Telegram-канале.

Если есть подозрения малейшие [на терроризм], надо наказать род. Этот род должен знать, что они несут ответственность полную <...>. Нельзя посягать на жизнь, надо понимать, что в таком случае будет кровная месть. Ответы, что «я не знал», не принимаются, — пояснил он.

Кроме того, Кадыров сообщил о готовности оказать любую помощь Дагестану при поиске и поимке преступников, которые убили священника и напали на храм и синагогу. Политик подчеркнул, что террористы в очередной раз проявили свою истинную подлую и трусливую сущность.

Ранее Кадыров назвал удар ATACMS по Севастополю «гнусным террористическим актом украинских боевиков», возмездие за это нападение, он уверен, настигнет их очень скоро. Политик отметил, что ВСУ предпочитают нещадно бомбить и проливать кровь невинных людей вместо того, чтобы показать себя на обширной линии фронта, где есть реальный противник, способный дать отпор. От лица чеченского народа и себя лично он выразил глубочайшие соболезнования семьям и родственникам погибших в результате чудовищного преступления.