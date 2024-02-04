Кадыров пообещал наказать виновных в «ужасном» преступлении в Лисичанске Кадыров пообещал содействовать наказанию виновных в обстреле Лисичанска

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале выразил соболезнования главе ЛНР Леониду Пасечнику и родным граждан, погибших в результате атаки ВСУ на Лисичанск. Он также пообещал содействовать скорейшему наказанию ответственных за эту атаку. В результате трагедии погибли 28 мирных жителей, в том числе один ребенок, добавил глава региона.

От себя лично и от лица всего чеченского народа я выражаю искренние слова соболезнования главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику, а также родным и близким погибших. <...> Мы со своей стороны в составе Вооруженных сил России будем делать все возможное, чтобы содействовать скорейшему наказанию всех, кто виновен в этом ужасном преступлении, — написал Кадыров.

ВСУ нанесли удар по Лисичанску днем 3 февраля. В результате атаки обрушилось здание, в котором располагалась пекарня. В военной комендатуре ЛНР предположили, что под завалами могли находиться до 40 человек. Информацию об ударе украинских военных по пекарне в Лисичанске подтвердил глава Луганской Народной Республики. Он подчеркнул террористический характер очередной украинской атаки.