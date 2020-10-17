Кабмин одобрил ликвидацию трёхсменного обучения в школах ряда регионов

https://static.news.ru/photo/120df5fc-1087-11eb-b75a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Правительство РФ одобрило изменения в распределении субсидий, направленные на создание новых учебных мест и ликвидацию трёхсменного обучения в школах Бурятии, Дагестана, Ингушетии и Чечни. Ранее премьер Михаил Мишустин сообщил, что эти регионы до конца 2021 года должны получить в общей сложности около 12 млрд рублей на решение этой проблемы.

Принятие проекта распоряжения направлено на ликвидацию трёхсменного обучения в школах в республиках Бурятия, Дагестан, Ингушетия и Чеченской Республике, — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Кроме того, правительство одобрило внесение изменений в распределение объёмов субсидий ради строительства школы в городе Сасово Рязанской области в 2020-2021 годах.

Как писал NEWS.ru, замминистра просвещения Виктор Басюк год назад предложил один из способов отказа от третьей смены — увеличение этажности школьных зданий. По его словам, проблема имеет большую актуальность для образовательных учреждений Северного Кавказа. Он подчеркнул, что рассмотрение этого предложения относится в большей степени не к Минпросвещения, а к строительным ведомствам и Роспотребнадзору. Чиновник отметил, что заявки от всех регионов нужно рассматривать межколлегиально.