К оружию школьного стрелка в Ижевске привязан брелок с надписью «Колумбайн»

Фото: vk.com/typical_izhev/Global Look Press

К двум пистолетам, которые использовал школьный стрелок в Ижевске, привязаны самодельные брелки, сообщает Baza. По информации Telegram-канала, в одно из украшений вплетено имя «Эрик» и «Дилан». На втором брелке фигурирует надпись «Колумбайн» (организация признана террористической, деятельность в России запрещена).

Напомним, что Эрик Харрис и Дилан Клиболд устроили массовое убийство в школе «Колумбайн» в штате Колорадо США. После этой трагедии всех школьных стрелков начали называть «колумбайнерами».

Утром 26 сентября в правоохранительные органы поступил звонок о стрельбе в школе в Ижевске. Мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл огонь по детям. Директор учебного заведения спряталась с раненым подростком в кабинете, заперев двери.

Нападавший был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевое оружие. Личность убийцы еще не установлена, поскольку он не имел при себе документов.

В Сети появились фотографии пистолетных магазинов, которые использовал нападавший для убийства взрослых и детей в ижевской школе №88. На одном из фото изображены более десятка магазинов с боевыми патронами. На некоторые из них была нанесена надпись «Ненависть!».