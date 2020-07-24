Известный фотограф из Екатеринбурга умер после заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/62956c6c-cd8e-11ea-b976-fa163e074e61_660.jpg Илья Строков Фото: ilyastrokov/facebook.com

Известный учитель и фотограф из Екатеринбурга Илья Строков скончался в возрасте 47 лет. Ранее у него было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией нового типа.

О трагедии журналистам сообщили в фотошколе Строкова. Там подчеркнули, что умер он в реанимации.

Последние три недели Строков провёл в больнице № 40. До перевода в реанимацию он ещё около пяти дней лежал в клинике, — цитирует РИА Новости сообщение представителей фотошколы.

На данный момент в Свердловской области коронавирусом заразились 18 981 человек, 220 пациентов скончались.

На данный момент в РФ коронавирусом заразились 800 849 человек. За время пандемии от болезни скончались 13 046 граждан РФ. Вылечиться после заражения в стране смогли 588 744 человека.

В мире коронавирусом заболели больше 15,6 млн человек, более 637 тысяч умерли, более 9,5 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 4,1 млн заболевших, на втором Бразилия — более 2,2 млн, на третьем Индия — более 1,2 млн.

Как ранее писал NEWS.ru, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о смерти министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрия Дегтярёва, у которого ранее был выявлен коронавирус.