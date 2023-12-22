Избивавший малолетних сыновей отец получил условный срок Избивавшего детей отца в Пермском крае приговорили к трем годам условно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мужчину, избивавшего двоих малолетних сыновей в городе Оханске Пермского края, приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно, сообщает пресс-служба СКР региона. Также за издевательства 39-летний отец должен будет выплатить пострадавшим детям 60 тысяч рублей.

Следствием и судом установлено, что с ноября 2022 года по январь 2023 года виновный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя малозначительные поводы, систематически подвергал побоям двоих малолетних сыновей 10 и 11 лет, причиняя детям физическую боль и психические страдания, — сообщили в СКР.

Кроме того, мужчина признан виновным по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Мужчина в присутствии детей употреблял алкоголь, умышленно оставлял детей без присмотра, лишал сна, унижал и оскорблял их.

Ранее в Первоуральске на два месяца арестовали мужчину, до смерти избившего двухлетнюю падчерицу. Мать ребенка поначалу выгораживала 27-летнего сожителя и убеждала полицейских, что девочка получила множественные травмы при падении с горки. Однако позже рассказала, что это именно он избил ребенка. Мужчина жил с ними с августа и часто избивал ребенка. Девочка из-за рукоприкладства боялась проситься на горшок.