Избиение пассажира мигрантом-водителем попало на видео Под Самарой задержан мигрант-водитель, ударивший пенсионера за требование билета

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В городе Новокуйбышевске Самарской области задержали водителя маршрутного такси, который напал на пенсионера, воспользовавшегося его услугами, передает пресс-служба регионального СКР. Причиной для агрессии стало то, что пенсионер после оплаты потребовал проездной билет. Мужчина начал бить пожилого самарца с водительского места, а после вышел и продолжил избивать пенсионера на улице.

По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), — сообщили в Следкоме.

Водитель при этом кричал на пенсионера, что тот отвлекал его во время движения за рулем. Инцидент прокомментировал депутат Госдумы Александр Хинштейн, представляющий в парламенте Самарскую область. Он рекомендовал водителю купить билет на родину.

Если водителю маршрутки очень сложно дается исполнение этих условий, то, возможно, есть повод задуматься о покупке билета к себе на родину. Без таких иностранных «специалистов» мы обойдемся, — написал Хинштейн в Telegram.

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