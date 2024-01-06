Из региональных магазинов пропало мясо курицы Жители Самары, Екатеринбурга и Челябинска заметили пропажу курицы с прилавков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Самары рассказала о пропаже с прилавков магазинов мяса курицы. По словам покупательницы, на полках нет ни куриных бедер, ни крыльев, ни грудки. Она опубликовала фото пустых полок, датированное 6 января. При этом женщина отметила, что говядина и свинина в наличии есть. На дефицит куриного мяса также пожаловались жители Екатеринбурга и Челябинска, передает TVSamara.ru.

Я такое впервые вижу. В нашем магазине обычно вообще все можно приобрести. И если уж бедер или голеней нет, то грудка и филе всегда в наличии, — рассказала она.

Челябинское издание 74.RU публикует соответствующую информацию. Читательница рассказала изданию, что мясо курицы исчезло с полок 5 января. В областном Минсельхозе в ответ на запрос издания сообщили, что проблем с поставками курицы нет.

Другой пользователь прислал фото E1.RU пустых прилавков, где работники торговых залов размещали куриную продукцию, но уже в Екатеринбурге. По его словам, он обошел ряд магазинов, и везде наблюдается соответствующая картина.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в России нет и не будет дефицита яиц, поскольку рынок полностью обеспечен этим продуктом. Она уверенно заявила, что цены на яйца стабилизируются после новогодних праздников.