Из Крыма в Мариуполь начали ходить автобусы Между Крымом и Мариуполем запустили регулярное автобусное сообщение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Первый рейсовый автобус отправился в пятницу, 19 января, в Мариуполь Донецкой Народной Республики из Крыма, сообщила пресс-служба министерства транспорта республики Крым. В ведомстве отметили, что рейсы в обоих направлениях будут совершаться ежедневно.

По многочисленным просьбам жителей г. Мариуполя и Республики Крым с 19 января 2024 года запускается новый регулярный межрегиональный автобусный маршрут «Ялта−Мариуполь», — уточнили представители министерства.

Автобус делает остановки в Алуште, Симферополе и Джанкое на территории Крыма. Маршрут проходит через Геническ, Акимовку, Мелитополь, Приморск, Бердянск, Мангуш. Время в пути от начальной до конечной точки составит десять часов, стоимость билета 2,5 тысячи рублей.

Ранее председатель правительства ДНР Евгений Солнцев заявил, что Донецкую Народную Республику и Ростовскую область планируется соединить железной дорогой. По его словам, строительство пути должно начаться в этом году, кроме того, в общей сложности в регионе собираются восстановить 1000 километров автодорог. Солнцев отметил, что это поможет улучшить доставку грузов, необходимых для развития регионов, а также напомнил, что постоянное железнодорожное сообщение между регионами прервалось десять лет назад из-за боевых действий.