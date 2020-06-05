Источник: силовики пришли с обыском к мэру Мегиона в ХМАО

https://static.news.ru/photo/51299382-a722-11ea-bed8-fa163e074e61_660.jpg Олег Дейнека Фото: admhmao.ru

Сотрудники Следкома РФ и Федеральной службы безопасности, по предварительным данным, проводят обыски в администрации мэра Мегиона (ХМАО) Олега Дейнеки.

Силовики имели вопросы к главе города Олегу Дейнеке, но не смогли с ним пообщаться, потому что его не было на месте, — пишет URA.RU со ссылкой на источник.

Издание предполагает, что визит правоохранителей связан с договорами на приобретение жилья для льготников. Редакция портала добавила: пресс-служба СК РФ по ХМАО опровергла факт работы оперативников в горадминистрации, а связаться с представителями УФСБ по Тюменской области не получилось.

Журналисты отметили, что чиновник проигнорировал звонки корреспондента и сообщения в мессенджерах.

Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов устроили обыск в квартире одного из администраторов страницы «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова. Позднее на него возбудили уголовное дело и предъявили обвинения в распространении порно.