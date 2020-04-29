Источник: ликвидированные в Екатеринбурге боевики имели гражданство РФ

https://static.news.ru/photo/789f73d4-8ac9-11ea-8e0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Ликвидированные в Екатеринбурге боевики имели российское гражданство, один из них имел гражданства РФ и Азербайджана.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

У всех трёх бандитов, причастных к террористической деятельности, было гражданство России. У одного из них было также гражданство Азербайджана, — сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что трое уничтоженных в Екатеринбурге боевиков были сторонниками запрещённой на территории РФ террористической организации «Исламское государство». Отмечается, что боевики были ликвидированы в частном доме на территории Чкаловского района Екатеринбурга.