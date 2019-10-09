Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44% — с 19 до 27 тысяч рублей. Соответствующий документ внесён в региональное заксобрание.
Согласно
Кроме главы региона, повышение зарплаты ждёт 74 чиновников, занимающих областные госдолжности.
Как отмечается в заключении контрольно-счётной палаты Иркутской области, дополнительные расходы на четвёртый квартал 2019 года составят 32 млн рублей, а для всего следующего года эта сумма составит 128 млн рублей.
Как писал News.ru, ранее иркутские общественники обвинили чиновников в бездействии на фоне недавних сообщений о том, что губернатор Сергей Левченко расширил внутренний фонд оплаты труда сотрудников администрации на сумму 336 млн рублей.
В конце сентября сообщалось, что Кремль якобы готовится отправить Левченко в отставку, его уход, по словам источников, должен совпасть с «осенней ротацией» губернаторского корпуса.
В списке «претендентов на вылет» также значатся Михаил Игнатьев (Чувашия), Наталья Комарова (Ханты-Мансийский автономный округ), Владимир Илюхин (Камчатский край) и Игорь Орлов (Архангельская область).
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