Инженер подорвался на самодельном пугаче для медведей Житель Магаданской области погиб при взрыве самодельного пугача для медведей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Магаданской области 52-летний сотрудник муниципальной теплоснабжающей организации погиб в результате взрыва самодельного пугача для медведей, сообщает Telegram-канал SHOT. С его помощью инженер хотел обезопасить себя от хищников во время рыбалки.

Инцидент произошел утром 21 июня в поселке Сеймчан. По словам жены погибшего, во время сборов на рыбалку он стал готовить пугач с неизвестным веществом. В результате прогремел взрыв. От полученных травм мужчина скончался на месте. Его супруга не пострадала.

Ранее в подмосковном Троицке 18-летний юноша случайно устроил взрыв в многоэтажном доме. Он увидел в подъезде неизвестную коробку и пнул ее. В коробке находился газовый баллон, который взорвался. В результате молодой человек получил открытый перелом ноги. Кроме него, никто не пострадал.

В начале мая в городе Ейске Краснодарского края местный житель взорвался в собственном автомобиле. По словам главы Ейского района Романа Бублика, мужчина находился в неадекватном состоянии и сам заблокировал себя в транспортном средстве.