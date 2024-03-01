Инвалида нашли в Ростовской области после полугода в рабстве Пропавшего инвалида из города Шахты нашли после полугода в рабстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионера-инвалида из города Шахты в Ростовской области нашли спустя полгода, которые он провел в рабстве в 70 километрах от дома, рассказала KP.RU его племянница. Мужчину увезли на заработки, пообещав больших денег, но по факту он трудился за еду и 100 рублей в сутки.

Инвалид Дмитрий Рожин имеет серьезные проблемы со здоровьем. Пенсионер пропал 15 августа прошлого года, а найти его смогли лишь в середине февраля благодаря счастливой случайности.

Как отметила племянница, в свои 53 года мужчина воспринимает окружающий мир как ребенок и плохо разговаривает. Из-за своего простого характера к нему в гости нередко заходили неблагополучные «друзья», уточнила она.

После внезапного исчезновения семья обратилась за помощью в полицию и к волонтерам. Однако найти Дмитрия удалось случайному прохожему в городе Семикаракорск. Местный житель увидел ориентировку в группе «ЛизаАлерт» и сообщил, что встретил похожего на 53-летнего инвалида мужчину.

В прошлом августе ему наобещали золотых гор и позвали на заработки в другой город. Он поверил и молча ушел, никого из семьи не предупредив. Говорит, его там не били, но заставляли в теплый сезон собирать на полях капусту, а зимой — чистить коровники, — поделилась историей рабства его племянница.

Сейчас Дмитрий уже полмесяца живет вместе со своей семьей. Родные считают настоящим чудом, что пенсионера все-таки удалось найти.

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