«Им бы думать о мире»: в Совфеде ответили на угрозу атаковать Крымский мост Сенатор Цеков: атаки на Крымский мост не приносят Украине успеха

Фото: council.gov.ru

Сергей Цеков

Атаки на Крымский мост и другие российские объекты не приносят Украине успеха, рассказал NEWS.ru член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он посоветовал украинцам больше думать о мире.

Сенатор прокомментировал материал британской газеты Guardian, в котором говорится о подготовке атаки на Крымский мост в первой половине текущего года. Издание сослалось на чиновников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Даже без этих статей понятно, что Крымский мост — желанный объект для нанесения удара. Вероятно, имеются в виду морские дроны, ведь ими был нанесен удар в последний раз. Атака может произойти с воздуха, с моря, через средства автомобильного и железнодорожного транспорта, — объяснил Цеков.

Сенатор считает уровень безопасности Крымского моста высоким. Качественно проводятся досмотры, после атаки морскими беспилотниками установлены боновые заграждения. Однако парламентарий предупредил, что ничего нельзя исключить. По его словам, украинская сторона не открыла секрета.

ВСУ считают, что, если будет поврежден Крымский мост, появятся сложности с обеспечением самого Крыма необходимого товара, нарушится обеспечение ВС РФ как в Крыму, так и на Херсонском и Запорожском направлении. Разрабатываются альтернативные меры по доставке товаров и грузов в Крым, — заявил сенатор.

Цеков добавил, что будут задействован дополнительные паромы, активно строится железная дорога через ЛНР и ДНР, уже введена строй автомобильная дорога. По его мнению, запуск железнодорожного сообщения «сделает разрушение Крымского моста бессмысленным».

У них есть желание показать, что чего-то могут. То, что они могут, мы знаем и видим, не только в отношении Крымского моста, но и многих объектов в РФ. Они не приносят успеха Украине, пустая трата времени и сил. Им бы больше думать о мире. Они должны вспомнить, что они русские люди, которые предали предков, и возвращаться к корням и истокам, к дружбе с Россией, — заключил сенатор.

Ранее директор Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что железная дорога, которую Россия уже больше года строит вдоль Азовского моря, может стать серьезной проблемой для ВСУ. По его словам, украинские войска могли бы поразить этот объект за счет опыта с Крымским мостом. Однако на этот раз операция должна быть «гораздо легче», заявил Буданов.