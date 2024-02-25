Игравшие со спичками дети едва не погубили свои жизни МЧС: детская игра со спичками привела к пожару в Башкирии

Фото: t.me/mchs_official

В башкирском селе Бекетово в двухквартирном доме произошел пожар, который, предварительно, устроили дети во время игры со спичками, передает пресс-служба МЧС России. В момент происшествия внутри здания находились двое маленьких детей и их бабушка.

Очаг возгорания находился в одной из комнат, где были четырехлетний мальчик и его трехлетняя сестра. Увидев дым и пламя, пожилая женщина позвала соседа на помощь, вместе они вытащили мальчика на улицу, девочку спасли пожарные. На вызов прибыли две единицы спецтехники и семь специалистов.

Прибывшие огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на 12 квадратных метрах. Они вынесли из огня трехлетнюю девочку, которую с бабушкой передали врачам, — говорится в заявлении МЧС.

Накануне в подмосковном городе Одинцово на подземном паркинге на Можайском шоссе зафиксировали пожар, очевидцы сообщали о больших клубах дыма. Информации о пострадавших не поступало, на место прибыли сотрудники спасательных служб, в том числе из Москвы.

В этот же день загорелось посольство Южной Кореи, расположенное на улице Плющихе в центре Москвы. По данным СМИ, система пожаротушения сработала на третьем этаже здания.