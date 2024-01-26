Хозяин тойтерьера Арчи поблагодарил полицию за возвращение собаки

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Хозяин пропавшего и найденного в Подмосковье тойтерьера по кличке Арчи выразил благодарность всем, кто участвовал в поисках собаки, особо отметив сотрудников полиции. В беседе с «Газетой.Ru» мужчина рассказал, что пес находится наконец дома и не отходит от своей лежанки.

Арчи дома, спасибо. Был на станции «Столбовая». Все помогли. <...> Линейный отдел города Серпухова, им отдельный респект. Сотрудник Денис Юрьевич вчера Арчи привез, пусть будет их заслуга. Они постарались на славу, — сказал владелец животного.

Инцидент с Арчи произошел 16 января. Хозяина тойтерьера высадили из электрички в Подмосковье после конфликта с одним из пассажиров. Собаку при этом не заметили, и она осталась в вагоне. На Арчи охранники наткнулись позже, сфотографировали его и высадили на станции в Чехове.

В поисках питомца хозяин Арчи ездил по всем станциям в течение почти недели. К поискам собаки подключилась полиция, а также волонтеры и неравнодушные люди, которые расклеивали листовки в общественных местах. Арчи удалось найти 25 января в деревне Сандарово. Собаку приютил местный житель, который сообщил, что животное находится у него. В результате тойтерьер вернулся к владельцу в Серпухов.