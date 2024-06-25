«Хотят, чтобы осталась живой»: утонувшую в Сочи девушку не будут хоронить

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Родители утонувшей в Сочи 20-летней Дианы Беляевой не будут проводить похороны дочери, хотя у той осталось очень много друзей. NEWS.ru рассказывает, почему родственники приняли такое решение и что стало причиной трагедии.

Вышли к волнам в шторм

Трагедия произошла 16 июня на берегу Черного моря. Девушка приехала на курорт с другом из Усмани Липецкой области. В Сочи они встретились с третьим приятелем и отправились в бар, а затем к морю.

Диана подошла опасно близко к воде, несмотря на предупреждения — на море уже надвигался шторм. Когда друг попытался ее вытащить, они упали и девушка оказалась под водой. Друг попытался помочь, но безуспешно.

«Я сначала от неожиданности не понял, что произошло, подумал — Диану тоже прибьет к берегу, но тут еще сильнее волны начали усиливаться. У меня истерика. Я начал бежать вдоль кромки по течению, чтобы словить или вытащить ее», — вспоминает события друг Дианы.

Туристы тут же обратились к спасателям. Сотрудники МЧС пытались в тот же день найти отдыхающую, на катере они исследовали акваторию вблизи берега на участке от пляжа «Ривьера» до микрорайона Мамайка, но это не дало результатов.

Труп Дианы нашли только 20 июня в 12 километрах от места трагедии, на пляже «Зеленая роща» в Хостинском районе. На ней было белое платье, в котором она вышла на утреннюю прогулку.

Не будет ни могилы, ни похорон

Когда тело девушки было найдено, в Сочи прибыл ее отец. Он давно разошелся с семьей, но мать Дианы после первых известий о трагедии почувствовала себя плохо и не смогла поехать. Родители приняли совместное решение отвезти тело в Ростов-на-Дону для кремации.

Прощальной церемонии не будет. Несмотря на множество друзей и близких, семья решила сделать вид, что Диана просто уехала далеко, пишет MK.RU.

«Они решили, что гроба не будет, они хотят, чтобы Диана осталась для них живой. Не будет ни похорон, ни отпевания, ни могилы», — рассказала подруга погибшей.

Одной из причин такого решения может быть желание уберечь бабушку Дианы, которая очень сильно любила свою внучку. Родные считают, что новость о ее смерти будет для нее невыносимой. Ей собираются сказать, что девушка уехала в Москву и там зажила собственной жизнью.

Фото: Социальные сети Диана Беляева

Погибла мгновенно

В разговоре с журналистами RT подруга Дианы рассказала, что девушка отправилась к морю после тяжелого расставания. При этом с другом, который оказался с ней в роковой момент, они не состояли в отношениях.

«Она только недавно рассталась с парнем, поэтому предложение друга [поехать вместе на юг] восприняла с радостью. Радовалась, потому что впервые ехала на море — и сразу в Сочи», — рассказала подруга Татьяна.

Сестра Дианы Анна рассказала журналистам, что ее родственница не мучилась и практически сразу погибла.

«Вскрытие показало, что Диана не мучилась. Она погибла мгновенно. Один глоток морской воды — и все кончилось», — рассказала Анна в интервью «КП-Кубань».

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