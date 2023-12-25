Хинштейн рассказал об избиении прокурором офицера Росгвардии в Ростове

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Прокурор одного из районов Ростовской области избил офицера Росгвардии, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, инцидент произошел в одном из кафе Ростова-на-Дону. Как уточнил депутат, пострадавший сейчас находится в госпитале, а прокурор — пока на своем рабочем месте.

ЧП произошло вечером в пятницу в одном из ростовских кафе, где отдыхал прокурор Кагальницкого района Сагит Ахметов. Разгорячившись, он начал приставать к другим гостям, в числе которых был и подполковник Росгвардии. Возникла словесная перепалка, в ходе которой Ахметов отправил росгвардейца в нокаут, сломав ему височную кость и причинив ушиб головного мозга, — сообщил Хинштейн.

По его словам, правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении неустановленного лица. Депутат отметил, что материалы должны передать в управление Следственного комитета России для последующего привлечения Ахметова к ответственности.

Если кто-то и рассчитывал замять скандал, то теперь это невозможно: ситуация уже взята на контроль руководством Генпрокуратуры и Росгвардии, — написал Хинштейн.

Ранее Верховный суд Ингушетии заменил условный срок на реальный бывшему полицейскому за насилие над задержанным. В январе 2022 года он оказывал содействие сотрудникам ППС и ГИБДД при задержании местного жителя, которого подозревали в незаконном хранении наркотиков.

Силовики нанесли мужчине более 40 ударов по туловищу, голове и лицу. После доставки в отдел задержанный вновь столкнулся с жестокостью: осужденный потребовал от него встать на колени и, получив отказ, нанес ему около восьми ударов. Происходящее зафиксировали видеокамеры. Экс-командира отдельным взводом ППС ОМВД России по Магасу Амирана Мержоева приговорили к двум годам колонии-поселения.