Херсонская больница осталась без медтранспорта после обстрела Алексеенко: обстрел ВСУ уничтожил все машины скорой помощи ЦРБ в Алешках

Фото: t.me/aakherson

Минувшей ночью украинские войска нанесли удар по центральной районной больнице в городе Алешки Херсонской области, уничтожив весь медицинский транспорт, сообщил в Telegram-канал глава правительства региона Андрей Алексеенко. Он добавил, что ВСУ также обстреляли амбулаторию в поселке Новая Маячка.

В ЦРБ удар пришелся по парковке медицинского транспорта. Восемь машин скорой помощи уничтожены полностью. Медтранспорта для помощи людям в больнице теперь нет, — написал Алексеенко.

Он отметил, что амбулатория в Новой Маячке, где получали медпомощь жители многих сел, тоже уничтожена. По словам Алексеенко, чудом обошлось без жертв.

Чиновник заверил, что новое здание для амбулатории и автомобили скорой помощи обязательно будут найдены. Обстрел ВСУ он сравнил с ударом по больнице в секторе Газа.

Больница «Аль-Ахли» попала под обстрел накануне вечером. Жертвами удара, согласно последним сведениям, стали не менее 800 человек. По данным Министерства здравоохранения палестинского анклава, все они были гражданскими лицами, большинство погибших — женщины и дети.