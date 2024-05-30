Халатность взрослых привела к гибели мальчика в спорткомплексе в Татарстане Не умевший плавать 10-летний мальчик утонул в бассейне в Татарстане

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В одном из бассейнов спорткомплекса в Татарстане утонул не умевший плавать 10-летний ребенок, сообщает региональное СУ Следственного комитета. Следователи выяснили, что незадолго до трагедии ребенок с двумя сверстниками пошел купаться в бассейн, дети при этом находились без присмотра взрослых. Инцидент произошел в населенном пункте Новошешминск.

Обнаружено тело 10-летнего мальчика с признаками утопления. По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — говорится в сообщении.

Ранее в городе Полевском, расположенном в Свердловской области, 12-летний мальчик утонул во время тренировки по плаванию. Попытки инструктора и медиков спасти ребенка не принесли результата. Ему оказывали первую помощь, а также проводили искусственное дыхание.

До этого сообщалось, что в Бурятии самостоятельное лечение ОРВИ родителями трехлетнего ребенка обернулось гибелью малыша. Пациент скончался от передозировки одного из анальгетиков. Малыша несколько дней лечили препаратом. Медики констатировали поражение печени и отметили, что организм не справился с осложнениями.