Хабаровский край выделит на поддержку бизнеса почти 1,1 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/f8c08ace-1230-11ea-b5a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство Хабаровского края приняло решение направить на поддержку малого и среднего бизнеса почти 1,1 млрд рублей. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе региона.

Отмечается, что бюджетные средства выделят на реализацию первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики края. На эти цели направят 1 млрд 870 млн рублей. Большая часть из них пойдёт на поддержку малого и среднего бизнеса — около 1 млрд 125 млн рублей.

Значительную долю из выделенных средств направят на оптимизацию налоговой нагрузки на предприятия наиболее пострадавших в период пандемии отраслей. Также власти рассматривают законопроект о предоставлении льгот для предпринимателей, которые работают по упрощённой системе налогообложения, — говорится на сайте правительства края.

Как писал NEWS.ru, глава столицы Сергей Собянин 15 апреля заявил о вступлении в силу третьего пакета мер поддержки малого и среднего бизнеса. Так, владельцы коммерческой недвижимости получат помощь от Москвы, если снизят ставки аренды для бизнеса более чем на 50%, а предприниматели, заключившие договоры выкупа городской недвижимости, получат отсрочку платежей до конца года.

Ещё около 300 организаций Москвы получат отсрочку по уплате авансовых платежей по налогу на имущество, земельному налогу за первый квартал текущего года. Среди них — кинотеатры, организации дополнительного образования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций.