Хабаровчанка зарезала возлюбленного из-за разных взглядов на жизнь

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В Хабаровске задержали местную жительницу за убийство возлюбленного. По данным следствия, женщина зарезала сожителя, не менее девяти раз ударив ножом. Причиной конфликта стали разные взгляды на жизнь. Теперь обвиняемой грозит от 6 до 15 лет колонии, сообщает KP.RU источник в правоохранительных органах.

Почти сразу после произошедшего женщина звонила друзьям и рассказывала, что все, на ней 105-я статья. Говорила: «Ждите меня лет через 10», — рассказал собеседник издания.

По предварительным данным, конфликт между возлюбленными произошел в феврале 2023 года, когда пара вместе со знакомой выпивала у них дома. Разговор зашел о смысле жизни и плавно перетек в спор между сожителями. Тогда 46-летний мужчина начал избивать возлюбленную, в том числе замахивался ножом. Женщина стала защищаться. Она тоже схватила нож и нанесла несколько ударов мужчине в область груди. От полученных ранений хабаровчанин скончался на месте.

Обвиняемая и ее подруга, которая проходит прямым свидетелем по делу, сразу вызвали скорую помощь. Женщина признала вину частично: она утверждает, что нанесла не больше шести ударов ножом. По факту убийства возбуждено уголовное дело, прокуратура вынесла обвинительное заключение. Дело будет передано в суд.

В Санкт-Петербурге ранее вынесли приговор местному жителю, который убил свою супругу и расчленил ее тело. Он избежал тюрьмы: подсудимого приговорили к исправительным работам и освободили прямо в зале суда. Прокурор переквалифицировал дело с убийства на причинение смерти по неосторожности.