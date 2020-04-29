Губернатор Рязанской области попросил не приезжать в регион из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/ff262014-8a2f-11ea-b72e-fa163e074e61_660.jpg Николай Любимов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Рязанской области Николай Любимов из-за распространения коронавирусной инфекции попросил глав субъектов РФ обратиться к жителям своих регионов, чтобы они воздержались от поездок в Рязанскую область.

Он направил главам регионов телеграммы. В них он подчеркнул, что приезжающие в Рязанскую область должны будут 14 дней находиться на самоизоляции.

С 30 апреля на въезде в регион действуют круглосуточные «карантинные посты», которые отслеживают всех приезжающих по камерам. Транзитный транспорт сможет проезжать через область при наличии документов, предоставленных работодателем.

В настоящий момент в Рязанской области зафиксировано 840 случаев коронавирусной инфекции.

NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов перекрыли въезд в село Крутое в Свердловской области. Карантин был введён после возвращения местного жителя из Подмосковья. В населённом пункте с подозрением на коронавирус были госпитализированы 25 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.