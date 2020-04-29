Губернатор Рязанской области попросил не приезжать в регион из-за COVID-19

Глава Рязанской области Николай Любимов из-за распространения коронавирусной инфекции попросил глав субъектов РФ обратиться к жителям своих регионов, чтобы они воздержались от поездок в Рязанскую область.
Он направил главам регионов телеграммы. В них он подчеркнул, что приезжающие в Рязанскую область должны будут 14 дней находиться на самоизоляции.
С 30 апреля на въезде в регион действуют круглосуточные «карантинные посты», которые отслеживают всех приезжающих по камерам. Транзитный транспорт сможет проезжать через область при наличии документов, предоставленных работодателем.
В настоящий момент в Рязанской области зафиксировано 840 случаев коронавирусной инфекции.
NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов перекрыли въезд в село Крутое в Свердловской области. Карантин был введён после возвращения местного жителя из Подмосковья. В населённом пункте с подозрением на коронавирус были госпитализированы 25 человек.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.
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