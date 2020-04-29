Губернатор Подмосковья рассказал об экстремально высокой госпитализации

https://static.news.ru/photo/cd7ed494-8b05-11ea-8d98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что на прошлой неделе в регионе экстремально выросло число госпитализированных с коронавирусом. За день прирост заболевших составлял по 600 человек.

Представляете, за сутки кареты скорой помощи должны были госпитализировать порядка 780–800 человек, а выписывалось только максимум 200. То есть каждый день плюс 600 человек шёл прирост на койки, — заявил Воробьёв в эфире телеканала «360».

По его словам, в Подмосковье хватает автомобилей скорой помощи, но из-за болезни выбывают водители и фельдшеры, несмотря на то, что они стараются себя обезопасить.

NEWS.ru писал, что жителям Подмосковья раздали более 500 тысяч медицинских масок за прошедшие две недели. Об этом рассказал Андрей Воробьёв. В регионе каждый день делают около восьми тысяч тестов на коронавирус, в ближайшее время их увеличат до девяти тысяч.