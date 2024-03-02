Губернатор Петербурга рассказал о последствиях взрыва в жилом доме Беглов прокомментировал взрыв в жилом доме в Петербурге

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Жилой дом, поврежденный в результате чрезвычайного происшествия

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в результате взрыва на Пискаревском проспекте повреждено остекление балконов двух домов, жертв среди населения нет. Градоначальник также подчеркнул, что сейчас главной задачей является оценка уровня повреждений.

Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Возглавил оперативный штаб. Одна из приоритетных задач — оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям, — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП в пятиэтажном доме на Пискаревском проспекте в Петербурге повреждено как минимум 15 квартир. Предполагается, что взрыв произошел из-за падения беспилотника. Минобороны РФ пока не комментировало информацию.

До этого Telegram-канал «112» сообщил, что утром в Санкт-Петербурге в один из жилых домов на Пискаревском проспекте врезался беспилотный летательный аппарат. Канал SHOT, в свою очередь, сообщает о громком взрыве, и, что до него в небе слышали звук мотора. SHOT также приводит слова очевидцев, которые рассказали, что незадолго до происшествия видели вспышку в небе.