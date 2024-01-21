Губернатор Ленобласти прокомментировал пожар в терминале «Новатэка» Губернатор Дрозденко: при пожаре в терминале «Новатэка» никто не пострадал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пожар произошел в терминале «Новатэка» в порту Усть-Луга в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, в Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности.

Пострадавших в результате пожара на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга нет. Проведена эвакуация персонала. <...> В Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности. Глава администрации района Юрий Запалатский ведет заседание оперативного штаба, — отметил губернатор.



К тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса, добавил Дрозденко. По его словам, специалисты администрации Ленобласти уже выехали на место.

Ранее Telegram-канал «Фонтанка SPB Online» сообщал, силы ПВО незадолго до пожара в Усть-Луге засекли два БПЛА, летящих в сторону Петербурга. Как уточнил канал, при подлете к городу аппараты изменили курс и пошли в сторону Кингисеппского района Ленобласти, после чего атаковали хранилище «Новатэк». Местные власти и Минобороны РФ не прокомментировали эту информацию.

Перед этим министерство обороны России сообщило об уничтожении четырех украинских беспилотников над Смоленской областью. Сначала прилетел один, спустя несколько часов — еще три. По словам представителя ведомства, БПЛА был самолетного типа.