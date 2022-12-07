Губернатор Курской области показал противотанковые заграждения

Фото: t.me/gubernator_46

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале продемонстрировал противотанковые заграждения, которые строятся в регионе. На снимках сам чиновник запечатлен в полях вместе с рабочими. Также в кадр попала техника.

Продолжаем укреплять рубежи Курской области, — написал Старовойт.

6 декабря в регионе еще на 15 суток продлили «желтый» уровень террористической опасности. Кроме того, в двух местных школах отменили занятия. Решения были связаны с пожаром, вспыхнувшим в тот же день на аэродроме под Курском.

«Желтый» уровень террористической опасности действует на территории Курской области с 11 апреля. В последний раз его продлевали с 21 ноября до 6 декабря.

Ранее под обстрел со стороны ВСУ попали курские поселки Теткино и Гуево. Старовойт сообщал, что ВСУ выпустили по ним свыше 30 снарядов. Повреждения получили около 20 домов. Обошлось без пострадавших.