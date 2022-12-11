Грузовик мандаринов перевернулся на трассе Челябинск — Москва

Грузовик мандаринов перевернулся на трассе Челябинск — Москва, передает Telegram-канал Ural Mash. На 1838-м километре трассы, водитель грузовика Volvo не справился с управлением и перевернулся. Отмечается, что пострадавших нет.

Пострадавших нет, пахнет на километр, движение пока только по одной полосе, — указано в сообщении.

10 декабря в Подмосковье между станциями Соревнование и Большая Волга Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) пригородный поезд столкнулся с «Газелью», сообщает пресс-служба МЖД. По данным оперативных служб МЖД, столкновение произошло в 16:55, когда водитель «Газели» выехал на железнодорожный переезд 120 км на запрещающий сигнал.

В пресс-службе отметили, что машинист применил экстренное торможение, однако не хватило расстояния. По предварительной информации, среди пассажиров и бригады поезда пострадавших нет. По данным «Москвы 24», водитель «Газели» погиб, также пострадал пассажир.