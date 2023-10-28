Группировка «Центр» отразила четыре штурма ВСУ под Красным Лиманом

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военнослужащие группировки сил «Центр» отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Червоной Дибровы, Торского и Петровского на Краснолиманском направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, противник при попытках атак в ДНР потерял более 120 военнослужащих.

Отражены четыре атаки штурмовых групп 24-й и 67-й механизированных бригад противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Торское и Петровское, — рассказал офицер.

Он отметил, что в районе Торского участка российские позиции пытались атаковать штурмовики 63-й механизированной бригады ВСУ. В контрбатарейной борьбе артиллеристы «Центра» вскрыли и подавили около 15 расчетов полевой артиллерии противника. Также огнем поражены две БМП и САУ «Акация», уточнил Савчук.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении. Он прикрепил к публикации соответствующее видео. По его словам, базу противника поразили ракетой. На опубликованных кадрах можно увидеть, что ВСУ обосновались в расположенных среди полей ангарах. Перед ударом ВС РФ в один из них загнали зенитный ракетный комплекс «Оса».