Годовалый ребенок в Санкт-Петербурге доставлен в больницу с отравлением жидкостью для вейпа, передает «Фонтанка». По данным издания, родители оставили рядом с младенцем электронную сигарету, он взял ее и облизал поверхность. Сейчас ребенок находится дома, родители забрали его из токсикологического отделения больницы и подписали отказ от госпитализации.
Медики, принявшие ребенка, по должностной инструкции оповестили о произошедшем сотрудников полиции. Теперь в семье будет проведена проверка.
Ранее в Калининграде ученица седьмого класса впала в кому после курения вейпа. Девочка в тайне от матери пыталась покурить подаренную ей жижу для вейпа, но в итоге у нее случился приступ рвоты, после которого она потеряла сознание. Ребенка в коматозном состоянии обнаружила вернувшаяся домой мать.
В феврале депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал ввести уголовную ответственность за продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции, в том числе вейпов. Сейчас в парламенте создана рабочая группа для обсуждения необходимости введения таких ограничений.