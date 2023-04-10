Годовалый ребенок в Петербурге отравился вейпом «Фонтанка»: годовалый ребенок госпитализирован в Петербурге с отравлением жидкостью от вейпа

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Годовалый ребенок в Санкт-Петербурге доставлен в больницу с отравлением жидкостью для вейпа, передает «Фонтанка». По данным издания, родители оставили рядом с младенцем электронную сигарету, он взял ее и облизал поверхность. Сейчас ребенок находится дома, родители забрали его из токсикологического отделения больницы и подписали отказ от госпитализации.

Медики, принявшие ребенка, по должностной инструкции оповестили о произошедшем сотрудников полиции. Теперь в семье будет проведена проверка.

Ранее в Калининграде ученица седьмого класса впала в кому после курения вейпа. Девочка в тайне от матери пыталась покурить подаренную ей жижу для вейпа, но в итоге у нее случился приступ рвоты, после которого она потеряла сознание. Ребенка в коматозном состоянии обнаружила вернувшаяся домой мать.

В феврале депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал ввести уголовную ответственность за продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции, в том числе вейпов. Сейчас в парламенте создана рабочая группа для обсуждения необходимости введения таких ограничений.