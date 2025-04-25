Гниющий труп мужчины нашли в заброшенной квартире под Петербургом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Мурино обнаружили гниющий труп неизвестного мужчины в квартире одного из домов на улице Графской, пишет «МК в Ленобласти» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Тело находилось в заброшенном жилье на четвертом этаже.

Погибший был одет в черные спортивные штаны и носки, а также голубую футболку, сообщило издание. Среди примет неизвестного мужчины также назвали темно-синие кроссовки и светло-зеленую олимпийку в бордовую полоску.

Личность погибшего устанавливается. Для выяснения обстоятельств смерти тело передано на патолого-анатомическое исследование.

В Санкт-Петербурге ранее нашли тело неизвестного мужчины, вмерзшее в лед на реке. Чтобы достать труп, спасателям пришлось рубить лед при помощи топора.

До этого в поселке Понтонный Колпинского района Ленобласти обнаружили обглоданное тело мужчины. Труп оказался вмерзшим в лед и частично съеденным животными.