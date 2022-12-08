Глава Забайкалья вручил матери погибшего на Украине сержанта Орден мужества

Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края

На сайте правительства Забайкальского края сообщили, что глава региона Александр Осипов вручил Орден мужества матери погибшего сержанта Жаргала Н., удостоенного награды посмертно за отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга. Церемония прошла в здании правительства региона 8 декабря, губернатор при вручении поблагодарил мать погибшего, сказав, что она вырастила настоящего героя. Издание «Чита.Ру» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства передало, что забайкалец погиб в ходе спецоперации на Украине. Минобороны данную информацию не подтверждало.

Можно по-разному прожить свою жизнь. Растратить ее впустую, а можно получить ранения, увечья и даже умереть, но прожить свою жизнь человеком по-настоящему, человеком с большой буквы. Думаю, что каждая мать чувствует неразрывную связь независимо от того, где во вселенной находится душа ее родного сына. Уверен, что он сейчас видит нас, он вместе с нами. Вы вырастили настоящего человека, настоящего героя. Спасибо вам! — сказал губернатор Забайкалья.

Фотография с церемонии вручения опубликована на портале правительства Забайлья.

Ранее сайт E1.ru со ссылкой на мэра Новоуральска Вячеслава Тюменцева сообщил о гибели отца троих детей в ходе спецоперации. По данным издания, 55-летний житель города Валерий П. в октябре отправился в зону СВО в качестве добровольца, имея за плечами многолетний опыт службы в армии и полиции. Минобороны РФ не подтверждало данную информацию.