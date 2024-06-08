Глава транспортной компании в Кемерово признал вину после ДТП с трамваями Директор КЭТК Мальцев признал вину после столкновения трамваев в Кемерово

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Директор Кемеровской электротранспортной компании Павел Мальцев признал себя виновным в деле о столкновении трамваев, в результате которого один человек погиб и еще 146 пострадали, передает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в зале суда. Руководителя обвиняют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Допрошенный в качестве обвиняемого Павел Мальцев вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, от дачи показаний по существу обвинения отказался, — приводятся в материале слова следователя.

По версии правоохранительных органов, директором КЭТК не было налажено качественное и своевременное обслуживание и ремонт трамваев. Кроме того, предприятие не было обеспечено запчастями, необходимыми материалами и оборудованием. Это, а также ненадлежащая организация работы сменного мастера, привели к выходу на линию неисправного трамвая, считает следствие.

Происшествие случилось утром 6 июня В Кемерово на Логовом шоссе в начале Кузнецкого моста. У трамвая отказали тормоза, и он на большой скорости врезался в хвост впередиидущего состава. Позже были опубликованы кадры с места столкновения трамваев.