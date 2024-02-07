Глава российского региона обратился к согражданам на фоне полыхающей школы Глава Коми Уйба записал обращение на фоне горящей школы в селе Грива

Фото: t.me/VladimirUyba

Глава Республики Коми Владимир Уйба записал видеообращение к согражданам на фоне полыхающей школы в селе Грива. На опубликованных в Telegram-канале кадрах руководитель объявил, что у него есть «не очень хорошее сообщение».

Уважаемые жители республики, сегодня, к сожалению, не очень хорошее сообщение. Нахожусь в селе Грива, это Койгородок. Значит, здесь сегодня произошло возгорание в школе, — сказал Уйба.

Глава региона добавил, что пожар начался с электрощитка, от которого огонь перекинулся на пищеблок и помещения производственных мастерских. Он уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал. На протяжении всей речи за спиной Уйбы виднелось полыхающее здание и работа пожарных.

Пожар в Гриве произошел 6 февраля. Огнеборцам удалось оперативно добраться до места происшествия, однако часть фасада здания полностью выгорела. Всего на месте работали 30 специалистов и 10 единиц спецтехники. По данным МЧС, площадь пожара достигла 200 квадратных метров.

Позднее пресс-служба МЧС опубликовала видео борьбы с огнем. На кадрах видно, что в результате возгорания произошло обрушение кровли здания. Все дети и сотрудники учреждения успели эвакуироваться.