Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заразился COVID-19

https://static.news.ru/photo/74c16570-1d99-11eb-a1c3-fa163e074e61_660.jpg Олег Хорохордин Фото: kremlin.ru

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заразился коронавирусной инфекцией, диагноз подтверждён. Он рассказал, что находится в удовлетворительном состоянии.

О заболевании Хорохордин узнал, проходя плановое тестирование. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Алтая, последнее публичное мероприятие, на котором он присутствовал, состоялось в минувшую пятницу, после чего Хорохордин ушёл на самоизоляцию.

Сам глава республики обратился к гражданам в соцсетях. Он призвал всех не ослаблять меры индивидуальной защиты и не забывать о социальной дистанции.

К сожалению, коронавирус не обошёл меня стороной и при плановом тестировании показал положительный результат. <...> Правительство Республики Алтай, все министерства и ведомства работают в плановом режиме. На сегодняшний день в республике зарегистрировано более 8 тысяч человек заражённых, около 5,5 тысячи выздоровели. Призываю всех носить маски, используйте антисептики, сохраняйте социальную дистанцию и по возможности минимизируйте контакты и поездки, — рассказал Олег Хорохордин в видеоролике, опубликованном в его Instagram.

NEWS.ru сообщал, что эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышен в 47 российских регионах. По данным Роспотребнадзора, в большинстве случаев недельные пороги заболеваемости превышены среди взрослого населения.