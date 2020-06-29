Глава Подмосковья: восстановление экономики – серьезный вызов для региона

https://static.news.ru/photo/c2f1cacc-ba17-11ea-8bed-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьёв Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал восстановление экономики серьёзным вызовом для региона в ходе состоявшегося в понедельник ВКС с зампредами.

Прошу инвестиционный блок предельно внимательно относиться к разным сферам бизнеса: малый и средний, услуги, торговля, промышленность — все обращения новых инвесторов должны удовлетворяться в максимально короткие сроки, — говорится в сообщении губернатора, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам Воробьёва, Московский регион с развивающейся инфраструктурой является наилучшим местом для инвестиций. Глава региона также отметил, что сегодня в Подмосковье продолжается возведение детских садов и школ — строительному блоку дано поручение набрать темп и сдать объекты в установленные сроки.

Начиная с июля в Московской области будут сняты почти все ограничения из-за COVID-19. Для жителей Подмосковья останется только одно ограничение — необходимость носить в определённых местах маски. Известно, что в регионе уже начали работать торговые центры. Кроме того, начиная с 15 июля, планируется возобновить работу детских лагерей — в настоящее время прорабатывается соответствие санитарных норм. По оценкам Андрея Воробьёва, в текущем году лагеря смогут принять лишь половину от запланированного числа детей.

Как ранее писал NEWS.ru, в двух регионах России за сутки не выявили заразившихся коронавирусом.