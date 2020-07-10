Глава офиса банка в Кабардино-Балкарии обманул вкладчиков на 800 млн рублей

https://static.news.ru/photo/6fd59ade-c2b5-11ea-ac63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Управляющего банковским офисом в Кабардино-Балкарии подозревают в мошенничестве на 800 миллионов рублей. Он заключал с клиентами фиктивные договоры.

В полицию обратился руководитель филиала банка, а к нему, в свою очередь, — обманутые люди. Следователи в ходе проверки выяснили, что управляющий офисом предлагал своим знакомым стать VIP-клиентами банка и открыть денежные вклады под высокий ежемесячный процент. Чтобы не вызвать у них подозрений, мужчина выдавал вкладчикам фиктивные банковские документы об открытии счетов. Полученные от них деньги он забирал себе.

Такой бизнес фигурант вёл с ноября 2016 по май 2020 года. Местные жители поняли, что стали жертвами мошенничества, когда управляющий перестал перечислять им условленные выплаты. Позже вкладчики узнали, что на самом деле они не являются клиентами банка.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Дома у управляющего банковским офисом прошли обыски. В ходе них изъяли документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты ВТБ отметили активизацию мошенников, которые стремятся взломать бонусные счета клиентов в программе лояльности. В банке заверили, что такие попытки оперативно пресекаются.