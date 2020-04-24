Глава новосибирского главка МВД подал в отставку после скандала

Начальник главного управления МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку. Накануне в Сети появились аудиозаписи, на которых якобы начальница службы участковых Новосибирска требовала от подчинённых «оформлять всех поголовно» для выполнения плана по штрафам за нарушение режима самоизоляции.
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В издании уточнили, что записи с голосом начальницы службы участковых Елены Устиновой опубликовал Telegram-канал «Омбудсмен полиции», а 23 апреля областной главк МВД начал служебную проверку по записям, на которых от полицейских требовали «оформлять всех поголовно», штрафуя людей в парках, скверах и на центральной площади «в достаточно хорошем количестве».
Как писал NEWS.ru, власти Санкт-Петербурга разрешили полиции штрафовать жителей города за нарушение режима изоляции.
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