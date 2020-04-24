Глава новосибирского главка МВД подал в отставку после скандала

https://static.news.ru/photo/8e2f4878-8655-11ea-b1d2-fa163e074e61_660.jpg Юрий Стерликов Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

Начальник главного управления МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку. Накануне в Сети появились аудиозаписи, на которых якобы начальница службы участковых Новосибирска требовала от подчинённых «оформлять всех поголовно» для выполнения плана по штрафам за нарушение режима самоизоляции.

По информации РБК, 24 апреля Стерликов подал рапорт министру внутренних дел.

В издании уточнили, что записи с голосом начальницы службы участковых Елены Устиновой опубликовал Telegram-канал «Омбудсмен полиции», а 23 апреля областной главк МВД начал служебную проверку по записям, на которых от полицейских требовали «оформлять всех поголовно», штрафуя людей в парках, скверах и на центральной площади «в достаточно хорошем количестве».

Как писал NEWS.ru, власти Санкт-Петербурга разрешили полиции штрафовать жителей города за нарушение режима изоляции.