Глава Минздрава Кузбасса заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/35ff4d5e-c013-11ea-951c-fa163e074e61_660.jpg Михаил Малин Фото: ako.ru

Глава Минздрава Кузбасса Михаил Малин заразился коронавирусной инфекцией нового типа. Ещё три сотрудника ведомства также заболели COVID-19, сообщили 7 июля представители пресс-службы министерства.

В Минздраве подчеркнули, что работники ведомства постоянно контактируют с большим количеством медиков, они совершают рабочие поездки в местные медицинские учреждения, поэтому находятся в зоне риска заражения. В пресс-службе отметили, что предполагаемый источник инфицирования в ведомстве выявили ещё на прошлой неделе. После этого несколько сотрудников Минздрава сразу ушли на карантин. У Малина и ещё нескольких представителей ведомства COVID-19 подтвердился спустя некоторое количество дней, проведённых в изоляции.

В настоящее время все заразившиеся сотрудники министерства находятся под наблюдением врачей. Они получают необходимое лечение. Круг контактных лиц уже выявлен, все попавшие в эту группу находятся на домашней изоляции.

Кроме того, пресс-служба передала слова самого главы Минздрава. Малин сказал, что коронавирус, к сожалению, распространился по всему региону, и новые случаи заражения будут выявляться и дальше.

Призываю всех кузбассовцев соблюдать меры профилактики, носить маски, не забывать мыть и обрабатывать руки и соблюдать социальную дистанцию, поскольку коронавирусная инфекция обладает высокой степенью инфицирования, — цитирует сообщение РИА Новости.

Малин подчеркнул, что региональное здравоохранение обладает всеми необходимыми ресурсами для лечения тех, кто заразился коронавирусом. В Кузбассе в настоящий момент развернуто 2430 коек в 19 медорганизациях. Если потребует эпидемиологическая ситуация, то коечный фонд будет увеличен.

Как отметил министр, местные медработники сталкиваются с риском заражения каждый день. Они трудятся в сложных условиях и готовы жертвовать собой ради спасения других людей. Малин выразил свою благодарность всем врачам, медсёстрам и другим работникам здравоохранения за высокий уровень ответственности и самоотверженности в борьбе с пандемией.

Сам Минздрав Кузбасса, несмотря на заражение главы и нескольких сотрудников, продолжает функционировать в штатном режиме.

По имеющимся сведениям, на территории региона 2134 человек заразились коронавирусом, 953 пациента выздоровели, 12 местных жителей стали жертвами болезни.

Всего в России выявлено 687 862 случая коронавируса в 85 регионах. Общее число летальных исходов составило 10 296, излечились 454 329 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, представитель Рязанской области в Совете Федераций Игорь Морозов заразился коронавирусом и призвал коллег провериться на наличие инфекции.