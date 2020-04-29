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Глава Чечни призвал задействовать нарушителей самоизоляции в уборке улиц

19:41, 30 апреля 2020
Фото: Serge Uzakov/Global Look Press

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что нарушителей самоизоляции нужно жёстко наказывать.

Если нарушают, надо ужесточить меры, изымать машины у тех, кто просто так катается, пусть подметают улицы, чистят больницы, работают. Из-за того, что они неделю не могут усидеть дома, мы не можем рисковать здоровьем людей, — заявил Кадыров на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

Он призвал жителей остаться дома, тем самым оказав помощь медикам и полицейским, которые задействованы в обеспечении режима самоизоляции.

Кадыров напомнил, что полиция будет в усиленном режим контролировать соблюдение режима самоизоляции. Он поручил главе МВД Чечни задерживать и штрафовать нарушителей.

По последним данным регионального Минздрава, в Чечне зарегистрировано 465 случаев заражения коронавирусом, излечились 107 человек, семь заболевших скончались.

Президент России Владимир Путин считает, что борьба с коронавирусом в Чечне организована должным образом. Об этом писал NEWS.ru.

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