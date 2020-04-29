Глава Чечни призвал задействовать нарушителей самоизоляции в уборке улиц

Фото: Serge Uzakov/Global Look Press

Жители Чувашии стали свидетелями необычного природного явления: чёрного дождя. Испуганные люди выложили в соцсети видео с тёмной жидкостью в вёдрах и чёрными следами на машинах.

Метеорологи объясняют это тем, что сильный ветер подхватил пересохший чернозём, который затем выпал на землю вместе с влагой. Ранее NEWS.ru писал, что жители китайского прибрежного города Циндао наблюдали необычный дождь....