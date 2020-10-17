Глава Башкирии поручил перевести всех беременных женщин на удалёнку

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Предприятия и ведомства Башкирии должны перевести на дистанционную работу всех беременных сотрудниц. Соответствующее поручение отдал глава республики Радий Хабиров.

Я прошу всех беременных женщин отправить на удалённую работу с сохранением зарплаты. Там, где не имею давать прямых поручений, то это рекомендация. Чтобы наше поколение здоровым рождалось, — цитирует его РИА Новости.

Хабиров также потребовал, чтобы республиканский Минфин выделял средства на борьбу с COVID-19 по первому требованию Минздрава.

Согласно последним данным, в Башкирии зафиксировано 9,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Темп прироста заболевших составляет 0,7%.

Всего по России количество заболевших превышает 1,3 млн. За время пандемии выздоровели более 1 млн человек, жертвами инфекции стали 24,1 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве на удалённую работу перешли около 1 млн человек. Кроме того, как отметил мэр столицы Сергей Собянин, москвичи радикально изменили своё отношение к масочному режиму по сравнению с тем, что было месяц назад.